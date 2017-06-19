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  3. 19 Haziran 2017 11:15

İstanbuldan Mardine dilek köprüsü

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Kulübü, Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Beşikkaya Köyü’nde yaşayan ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla ‘Mardin’e Bir Buse’ adlı projeyi hayata geçirdi.

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Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu
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