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  3. 18 Haziran 2017 23:15

İstanbul'dan Suruç'a uzanan iftar sofrası

ESENLER Belediyesi ile kardeş belediye olan Suruç Belediyesi, ortaklaşa iftar programı düzenledi. Kardeş belediyelerin sokak iftarına Suruç halkı büyük ilgi gösterdi.

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İran'dan misilleme!
İran'dan misilleme!
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Motosikletli havada defalarca takla attı
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Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
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Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu