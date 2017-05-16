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  3. 16 Mayıs 2017 09:15

İstanbul'dan yürek sızlatan, ibretlik görüntüler!

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanıp kendinden geçen gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt genelinde gençlerin yürek sızlatan halleri cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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