İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Narkoçelik-19 operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

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