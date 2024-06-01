Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:45 Güncelleme: 01 Haziran 2024 Cumartesi 08:45 İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Narkoçelik-19 operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ab580a469d98d68054b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Yük gemisi boğazda arızalandı İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL