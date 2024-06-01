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İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Narkoçelik-19 operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

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