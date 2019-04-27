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  3. 27 Nisan 2019 10:16

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 82. son bölümüne Hakan Muhafız sürprizi yaşandı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız ile İstanbullu Gelin'in yolları bir sahnede kesişti.

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