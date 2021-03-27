Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım 27 Mart 2021 Cumartesi Saat: 16:30 Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen güzel havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini dışarı attı. İstanbul'da saat 15.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605f3389ce66ad70073db4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! Mutasyonlu koronavirüsün çok tehlikeli bir özelliği keşfedildi Pakistanlı sanatçının Türkiye'ye uzanan film gibi hikayesi Kanadalılar Türkiye'den balon balığı aldı Haklarını alamayan işçiler, cenazede haklarını helal etmedi! Merkel’in market alışverişi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı Anne kedi, yavrularını doktora götürdü Esnaf isyan etti: ''Kongreler dolu, dükkanlarımız kapalı'' İzmir'de 5 aylık hamile kadın sokak ortasında katledildi!