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  4. İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım

İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen güzel havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini dışarı attı. İstanbul'da saat 15.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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