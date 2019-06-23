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SEÇİM YASAKLARI KALKTI! İŞTE İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK SONUÇLARI
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  3. 23 Haziran 2019 18:34

İstanbullu seçmenin isyanı: Kime oy versem görevden aldı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanan bir vatandaş, ''Kime oy versem görevden aldı'' diye isyan etti.

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