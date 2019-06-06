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  3. 06 Haziran 2019 20:50

İstanbullular bayram tatilini fırsata çevirdi, sahiller doldu taştı

Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular sahilleri ve piknik alanlarını doldurarak renkli görüntüler oluşturdu. Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkartarak piknik alanlarına ve sahillere akın etti . Vatandaşlar Zeytinburnu Sahiline gelerek yeşil alanlarda mangallarını yakıp piknik keyfini doyasıya yaşadı. Semaver eşliğinde sofralarını renklendiren...

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