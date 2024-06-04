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İstanbullular boğazın serin sularına atladı

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İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Sarayburnu Sahili'nde aldı. Kimi kayalıklarda güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

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