İstanbullular boğazın serin sularına atladı

İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Sarayburnu Sahili'nde aldı. Kimi kayalıklarda güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665f1a92eb75f6e2ae0f76f3" allowfullscreen></iframe>