Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbullular boğazın serin sularına atladı İstanbullular boğazın serin sularına atladı 04 Haziran 2024 Salı Saat: 16:45 Güncelleme: 04 Haziran 2024 Salı 16:45 İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Sarayburnu Sahili'nde aldı. Kimi kayalıklarda güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665f1a92eb75f6e2ae0f76f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilde daha orman yangını Zincir markette küflü sucuk skandalı Böylesi ilk kez görüldü: Türkiye'de ''yeşil'' hortum kamerada 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada Bursa'da orman yangını: Yeşil Bursa yanıyor Denizde turuncu renk istilası Tekirdağ’da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı Tarlada insana ait kemikler bulundu