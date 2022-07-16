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İstanbullular Büyükada'ya akın etti

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilenler Büyükada'ya akın etti. Adalar vapur iskelesinde yoğunluk oluşurken, adada elektrikli araçları kullanmak isteyenler kuyruk oluşturdu.

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