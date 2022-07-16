Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbullular Büyükada'ya akın etti İstanbullular Büyükada'ya akın etti 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 17:10 İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilenler Büyükada'ya akın etti. Adalar vapur iskelesinde yoğunluk oluşurken, adada elektrikli araçları kullanmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2c6d4d299c352fb5beb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü Hakkari'de çekirge istilası: ''73 yaşındayım böylesini görmedim'' İstanbul'da şantaj cinayeti! Cinsel ilişki videosuyla tehdit eden kişiyi öldürdü Erdoğan'ın katıldığı 15 Temmuz töreninde İmamoğlu'nu şaşırtan manzara Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti!