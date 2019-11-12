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  3. 12 Kasım 2019 17:45

İstanbullular dikkat ! Her nefesimizde kirli hava soluyoruz !

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi, hava kirliliği hakkında raporlarını açıkladı. Raporlarda İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kirliliğinin tehlikeli oranlara ulaştığı belirtildi.

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