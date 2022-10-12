Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi 12 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 10:45 İstanbul'da yılladır TEM Otoyolu ve E-5'te görüldüğü belirten pardösülü kadın ilk kez kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634670a68c0ffa1af270c6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi! Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler çığ gibi! Enver Aysever o yazıyı canlı yayında yırttı Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi'' Başkent'te DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı Bakan Soylu intihar eden polis sayısını açıkladı Kuyumcukent'te protesto: Araçlarını yol kenarına bırakıyorlar İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi Soylu'dan soru soran FOX muhabirine ''Canım benim''li yanıt Kılıçdaroğlu ABD'de kimlerle görüştüğünü isim isim açıkladı