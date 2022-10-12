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  4. İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

İstanbul'da yılladır TEM Otoyolu ve E-5'te görüldüğü belirten pardösülü kadın ilk kez kameraya yansıdı.

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