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  3. 01 Kasım 2019 09:15

İstanbullular güne yağmurla başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışların cuma gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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