Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbullular Yıldız Tilbe ile normalleşti İstanbullular Yıldız Tilbe ile normalleşti 10 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 10:00 Müzik severler 1 buçuk yıl aradan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konsere akın etti. Koronavirüs tedbirleri alınarak, içeri alınan müzik severler, açık hava sahnesini doldurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e9458cfae72d5f9b538823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç anlar kamerada; 600 kişi birden saldırdı! Linç ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu Skandal üstüne skandal! Büyükelçinin eşi, mağaza görevlisini tokatladı Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı Sokak ortasında yarı çıplak birbirlerine girdiler 2 çocuk annesi genç kadına iğrenç şantaj