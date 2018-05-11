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  3. 11 Mayıs 2018 16:30

İstanbulluların kabusu! Her an her yerdeler...

TEM, D-100, O-3... Her an her yerdeler. Tüm önlemlere rağmen 'Makasçı'lar İstanbul'da kabus olmaya devam ediyor. 

Bilgin Pro
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