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  3. 17 Şubat 2021 12:55

İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Esenyurt ilçesinde kayan aracı durdurmaya çalışan vatandaşlar, kameraya yansıdı.

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