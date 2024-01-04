İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı

Esenyurt’ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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