Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 12:15 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 12:15 Esenyurt’ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6596774536a4511bd9018123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar'' Miras yüzünden tartıştığı kuzenine kabusu yaşattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada Eylem hazırlığındaydı! MİT nokta operasyonla etkisiz hale getirdi Alkollü sürücü elinde bira kutusuyla polise yalvardı Taksiciler Esnaf Odası yine yeniden zam istedi! Erdoğan'ın eski metin yazarı Ümit Özdağ'ı vatan haini ilan etti