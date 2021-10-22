Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 20:25 İstanbul’da metrobüslerde oluşan yoğunluk yolcuların kabusu oluyor. Pandemi döneminde oluşan kalabalık endişe oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172f420288c35761435e3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı Biden canlı yayındaki bu hareketiyle alay konusu oldu Bill Gates süper lüks yatıyla yeniden Türkiye'de... 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu