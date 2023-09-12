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  4. İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi

İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini ikiye katlayacak 2. pist için son hazırlıklar tamamlanırken, pistin yapımında sona yaklaşıldı. Pist havadan görüntülendi.

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