Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi 12 Eylül 2023 Salı Saat: 13:20 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 13:20 Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini ikiye katlayacak 2. pist için son hazırlıklar tamamlanırken, pistin yapımında sona yaklaşıldı. Pist havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65003b77858a5d48e0652593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor Güpe gündüz kanlı tartışma! Sokak ortasında bıçaklandı Bilim adamı 9 gün sonra mahsur kaldığı mağaradan çıkartıldı Yolcu uçağında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu