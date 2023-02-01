İstanbullunun kabusu ''örümcek adam'' hırsızlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki daireye tırmanarak, pencereden giren hırsız, evde çalacak bir şey bulamayınca kısa sürede çıktı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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