Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbullunun kabusu ''örümcek adam'' hırsızlar kamerada İstanbullunun kabusu ''örümcek adam'' hırsızlar kamerada 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:45 İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki daireye tırmanarak, pencereden giren hırsız, evde çalacak bir şey bulamayınca kısa sürede çıktı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da34b47e3c3415f32d8fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadın ''sana kim iş verir'' diyen patronunu pişman etti Trafikte inanılmaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek'' İstanbul'da kan donduran olay! Bebeğini 4'üncü kattan aşağı attı Habertürk canlı yayınında olay! Konuklar birbirine girdi Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağdı... Ahmet Necdet Sezer'den laiklik mesajı - Siyaset - ODATV Murat Bardakçı'dan II. Abdülhamid hakkında dikkat çeken açıklama