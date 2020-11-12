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  3. 12 Kasım 2020 14:15

''İstanbul'u 14 günlüğüne kapatmak zorundayız''

FOX TV canlı yayınına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "14 günlük süre için İstanbul kapanmayı sağlamazsa sağlık sistemimiz tıkanacak" dedi.

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