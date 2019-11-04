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  3. 04 Kasım 2019 19:00

İstanbul'u birbirine katan trafik magandaları kamerada!

İstanbul'da Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.

Video Galeri
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
Video Galeri
Teröristlerin cenazesine giden, PKK'yı destekleyen AK Partililer kim ?
Teröristlerin cenazesine giden, PKK'yı destekleyen AK Partililer kim ?
Video Galeri
''Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun!''
''Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun!''
Video Galeri
AK Partili vekilden dikkat çeken ''diktatör'' çıkışı
AK Partili vekilden dikkat çeken ''diktatör'' çıkışı
Video Galeri
Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme
Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme
Video Galeri
Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı
Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı
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