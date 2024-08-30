Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 10:10 Güncelleme: 30 Ağustos 2024 Cuma 10:10 Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist, İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d1707521d4e25d9e0ceba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı