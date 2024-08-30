  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı

İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı

Güncelleme:

Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist, İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada
İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada
Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada
Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada
23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı
23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı
Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var
Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı
İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı
İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler
Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler
Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı
Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı
İstanbul'da yine motosikletli saldırı
İstanbul'da yine motosikletli saldırı