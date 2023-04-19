Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'u karanlığa gömen hava olayı! Güneş bir anda kayboldu İstanbul'u karanlığa gömen hava olayı! Güneş bir anda kayboldu 19 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 11:05 İstanbul'da dün akşam saatlerinde kentin üzerinden geçen bulut şehri karanlığa gömdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643fa0c62ef365674f0b92e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afla çıktı, 7 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdü! Bakan Soylu: ''LGBT gibi sapkın anlayışla mücadele etmeliyiz'' Bakan Varank'tan Kızılay Başkanı'na tepki ''Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi'' İstanbul'da korku dolu anlar kamerada! Bir anda gökyüzünde belirdi Tarihi an! Karadeniz gazı karaya ulaşıp, geceyi aydınlattı! Kılıçdaroğlu: ''9 üretim bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız!'' Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı