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  4. İstanbul'u karanlığa gömen hava olayı! Güneş bir anda kayboldu

İstanbul'u karanlığa gömen hava olayı! Güneş bir anda kayboldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kentin üzerinden geçen bulut şehri karanlığa gömdü.

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