İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza

Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında deniz kirliliğine neden olan ro-ro gemisine 13 milyon TL'lik ceza kesti.

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