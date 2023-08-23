Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:55 Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında deniz kirliliğine neden olan ro-ro gemisine 13 milyon TL'lik ceza kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5bb79751b8f3ea84677c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı! Çanakkale'deki kabus günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi