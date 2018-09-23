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  3. 23 Eylül 2018 16:30

“İstanbul’u Koşuyorum” yarışında renkli görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Caddebostan’da gerçekleştirilen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışlarının 3. etabı renkli görüntülere sahne oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan ‘İstanbul’un Koşuyorum’ yarışlarının Caddebostan etabı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Avrupa Hareketlilik Haftası...

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