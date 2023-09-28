Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 16:46 İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle araçlar suya gömüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651583b5b259db2b95368443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Siirt'te benekli semender görüntülendi Camiye ayakkabıyla girmişti... Başsavcılık'tan açıklama Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da büyük patlama! Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada Türkiye'de görülen örümcek türü için kritik açıklama Çanakkale'de sağanak: Bir tekne battı, yollar göle döndü