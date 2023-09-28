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İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle araçlar suya gömüldü.

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