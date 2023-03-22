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İstanbul'un 1600 yıllık surlarında pes dedirten görüntü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir süre önce restore edilen surlar, hafta sonu yapılan mangallar ve madde bağımlılarının yaktığı ateş nedeniyle siyaha büründü.

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