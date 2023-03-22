Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un 1600 yıllık surlarında pes dedirten görüntü İstanbul'un 1600 yıllık surlarında pes dedirten görüntü 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 12:25 İstanbul Zeytinburnu'nda bir süre önce restore edilen surlar, hafta sonu yapılan mangallar ve madde bağımlılarının yaktığı ateş nedeniyle siyaha büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641ac985bf280478c27878e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye asrın felaketinin yıktığı ilimiz üzerinden geri döndüler... Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı, görüntüler ile bir kez daha yıkıldı İstanbul'da sokak ortasında yasak aşk cinayeti Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü Deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı; 5 katlı bina böyle yıkılmış Deprem bölgesi için 3 kritik hastalık uyarısı Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti dava etti, kazandı! Erzurum Teknik Üniversitesi'nden uzaya ilk adım Eski sevgilisinden ünlü futbolcuya şok suçlama: ''Daha fazla şiddet görmek istemiyordum''