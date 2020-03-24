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  3. 24 Mart 2020 11:30

İstanbul'un Adalar'ı ıssız adaya döndü

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar’ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.

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