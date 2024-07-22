Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:22 Güncelleme: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:22 İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı azalmaya devam ediyor. Barajların ortalama doluluk oranı sıcak havanın etkisiyle son 14 günde yüzde 5 düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e5cfa71bb281cfc025373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı''