Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 10:17 İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlar alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c6e615842d4091dd054633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler 18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti