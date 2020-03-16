SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANI KOCA: YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLAYACAĞIM - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mart 2020 19:05

İstanbul’un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar, kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyor. Kentin en işlek meydanları ve trafiği havadan görüntülendi.

Video Galeri
Diyanet açıkladı: Cemaatle namazlara ara verildi
Diyanet açıkladı: Cemaatle namazlara ara verildi
Video Galeri
Emre Tyler Mays cinayetinde istenen ceza belli oldu
Emre Tyler Mays cinayetinde istenen ceza belli oldu
Video Galeri
Bakan Gül açıkladı: Nöbetçi noterlik uygulaması askıya alındı
Bakan Gül açıkladı: Nöbetçi noterlik uygulaması askıya alındı
Video Galeri
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
Video Galeri
İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi
İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi
Video Galeri
Türk Tabipler Birliği: Büyük bir kentimizde koronavirüs vaka sayısı patladı
Türk Tabipler Birliği: Büyük bir kentimizde koronavirüs vaka sayısı patladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM