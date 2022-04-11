Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un burnunun dibinde Nisan ayında kar sürprizi İstanbul'un burnunun dibinde Nisan ayında kar sürprizi 11 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 17:25 Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62543a55ed53e302d7573feb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları için ilk açıklama Edirne'deki aile katliamında yeni detaylar! Altın ve paraların yeri bulundu Parkta silahlı kavga! İki kardeşe kurşun yağdırdılar 25 milyonluk şehirde kıtlık başladı! Çığlıklar yükseldi Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı Polisten skandal sözler: ''İstersen kaç, sıkarım beynine'' Ünlü anket firmasının Erdoğan'ın videosunu deneklere izlettiği anketten dikkat çeken sonuç Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu