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  4. İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar

İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar

Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünde hayvanları susuzluktan öldüğünü iddia eden besici inekleriyle yol kapatırken susuzluk yaşayan köylüler de eyleme destek verdi.

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