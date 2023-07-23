Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar 23 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:55 Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünde hayvanları susuzluktan öldüğünü iddia eden besici inekleriyle yol kapatırken susuzluk yaşayan köylüler de eyleme destek verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bd85a9af55302f3e194d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Kadını öldürüp kaçtı Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını Kahramanmaraş'ta bir kabus daha: Orman yangını evlere sıçradı 8 göçmen kaçakçısına film gibi operasyon kamerada Türkiye'nin tatil cennetinde kimse denize giremedi İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı