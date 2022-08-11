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  4. İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz!

İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz!

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da yer alan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında girdiği restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Sarnıcı açıldığı günden bugüne binlerce kişi ziyaret etti.

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