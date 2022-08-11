Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz! İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz! 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 11:15 İstanbul'da Tarihi Yarımada'da yer alan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında girdiği restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Sarnıcı açıldığı günden bugüne binlerce kişi ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f4baae9baba8601525af87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada Kaçak göçmenleri ''Avrupa'' diye Antalya'ya braktılar Pavyona giden Oytun Erbaş: ''Atom fiziğinin de profesörlüğünde canı cehenneme!'' Antalya'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün uçurumdan uçtuğu an kamerada İstanbul'da şehir eşkıyaları dehşet saçtı! Otobüsün önünü kesip saldırdılar Antalya'da 5 yıldızlı otel alevlere teslim oldu Bu görüntüler Türkiye'den! Balı fazla kaçıran ayı bu halde bulundu İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı! O anlar kamerada Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da verdi veriştirdi