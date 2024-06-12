Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 15:41 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 15:41 İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, 50 dönüm orman ve 30 dönüm ekili alan zarar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6669978a6433cb13540a01c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek İzmir'de orman yangını TEM'de feci kaza: Kamyon karşı şeritteki araca çarptı Minik devi gören inanamıyor: Kurbanlık keçi danalara rakip oldu Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi