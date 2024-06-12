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İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı

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İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, 50 dönüm orman ve 30 dönüm ekili alan zarar gördü.

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