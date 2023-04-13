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İstanbul'un çöken surları havadan böyle görüntülendi

İstanbul Fatih'te tarihi surların bir kısmında çökme meydana geldi. Surların altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Çökmenin yaşandığı tarihi surlar havadan görüntülendi.

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