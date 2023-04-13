Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un çöken surları havadan böyle görüntülendi İstanbul'un çöken surları havadan böyle görüntülendi 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 13:45 İstanbul Fatih'te tarihi surların bir kısmında çökme meydana geldi. Surların altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Çökmenin yaşandığı tarihi surlar havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6437dd44def53a55704b7ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hepsi geri istendi... İşte Türkiye’den kaçırılan tarihi eserler Asrın felaketinin üzerinden 65 gün geçti ama ondan hala haber yok! Tatilcilerin kabusu olmuştu! İstilacı ve zehirli türün popülasyonu azalıyor Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının İstanbul'da esrarengiz ölümü Gelmek bilmeyen kış şimdi gitmek bilmiyor! Nisan ortasında kar yağışı Hadise'den olay sözler: ''Ölmek istedim, ölsün istedim'' 10 ilde PKK operasyonu: 16 gözaltı Metroda sokak şarkıcısına tekme tokat dayak ''Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor''