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  3. 10 Nisan 2020 17:10

İstanbul'un cuma trafiğinde koronavirüs sakinliği

Türkiye'de korona virüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar sessizliğe büründü. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ise yüzde 11’e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

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