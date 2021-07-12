Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 10:55 İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Kullanılamaz haldeki 13 deniz taksi havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ebf57a13176e644600c073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kiliseye büyük saygısızlık 47 ilde 229 askere gözaltı Golft topuna havada yıldırım çarptı... O anlar kamerada Hayatında gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi İşkenceci kadın kameralara yakalandı Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu Türkiye'nin tatil cennetinde can pazarı: Tekneleri alabora oldu İranlı kadın Türk Bayrağı'nı yırtıp üzerine bastı Meclis Başkanı ve AK Partililerden Atatürklü Türk bayraklarına veto