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İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi

İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Kullanılamaz haldeki 13 deniz taksi havadan görüntülendi.

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