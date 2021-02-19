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  3. 19 Şubat 2021 22:20

İstanbul'un deprem raporunda korkutan tsunami raporu

TBMM'ye sunulan İstanbul'un deprem raporunda olası 7,5 büyüklüğündeki depremde, 48 bin binanın ağır ve çok ağır hasar alması, 150 bine yakın binanın orta hasar alması bekleniyor.

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