Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 09:00 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:00 İstanbul’da Trump AVM'de çıkan yangın, paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f79b9284fce9352f067763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin'e ihraç ediliyor Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu