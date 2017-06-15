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  3. 15 Haziran 2017 12:45

İstanbulun dört bir yanında bonzai krizleri kamerada

İstanbul’un merkezi yerlerinde uyuşturucu bağımlısı gençlerin girdiği bonzai krizleri yürekleri burktu.

Video Galeri
Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı
Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı
Video Galeri
Ve CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' başladı
Ve CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' başladı
Video Galeri
İzmirde kamyonla tren çarpıştı
İzmirde kamyonla tren çarpıştı
Video Galeri
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
Video Galeri
Dünyaca ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim ziyafeti
Dünyaca ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim ziyafeti
Video Galeri
Anneleri karşı çıktı, onlar gizli atölyelerinde üretti
Anneleri karşı çıktı, onlar gizli atölyelerinde üretti