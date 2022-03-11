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  4. İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü

İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü

İstanbul`un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.1/9İstanbul`un nere

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