İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü

İstanbul`un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.1/9İstanbul`un nere

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622b353b7780ce1d234dcc97" allowfullscreen></iframe>