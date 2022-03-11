Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü 11 Mart 2022 Cuma Saat: 14:40 İstanbul`un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.1/9İstanbul`un nere Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622b353b7780ce1d234dcc97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT1 ekranlarında ilginç anlar! Seccade üzerinde ''şeytan'' arandı İstanbul'da çalıntı araç ve ikiz plakalı milyonluk kuyumcu soygunu Unkapanı Köprüsü'nün bağlantıları ayrıldı; köprü trafiğe kapatıldı Cem Yılmaz'dan olay Muharrem Sarıkaya göndermesi İstanbul'da Cumartesi alarmı! İmamoğlu duyurdu Küçükçekmece E-5'te trafik durma noktasına geldi Ukrayna'da cephe hattından sıcak görüntüler Şehitlikte duygulandıran görüntü... 2 genç tüm Türkiye'yi ağlattı! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada