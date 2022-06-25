  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu

İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu

İstanbul Teşvikiye’de bulunan Suriye Konsolosluğu önünde Suriyelilerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir
Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor
İmamoğlu, Erdoğan'ı belediye başkanıyken yaptığı açıklamayla eleştirdi
Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu
Kanserin son evresindeki minik sadece 3 motosiklet istedi; bakın ne oldu!
Marmaris'i yakan zanlının babası konuştu: ''Keşke kendini öldürseydi''
18 hain daha etkisiz hale getirildi
Marmaris'te ciğerlerimizi yakan kişi tutuklandı
Kuaförde 1.5 metrelik yılan paniği