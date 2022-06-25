Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu 25 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 09:50 İstanbul Teşvikiye’de bulunan Suriye Konsolosluğu önünde Suriyelilerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b6b032531b9728496e3fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor İmamoğlu, Erdoğan'ı belediye başkanıyken yaptığı açıklamayla eleştirdi Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu Kanserin son evresindeki minik sadece 3 motosiklet istedi; bakın ne oldu! Marmaris'i yakan zanlının babası konuştu: ''Keşke kendini öldürseydi'' 18 hain daha etkisiz hale getirildi Marmaris'te ciğerlerimizi yakan kişi tutuklandı Kuaförde 1.5 metrelik yılan paniği