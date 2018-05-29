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  3. 29 Mayıs 2018 23:25

"İstanbul’un fethi bizim iftihar birileri için de felaket günüdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’un fethi bizim için ne kadar sevindirici ne kadar iftihar bir hadiseyse birileri için de o derece büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına zulüm 1453 başladı diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, askerimizin karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz günü...

Bilgin Pro
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