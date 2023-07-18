İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı!

İstanbul Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3 şahıs tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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