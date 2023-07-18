Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 16:10 Güncelleme: 18 Temmuz 2023 Salı 16:10 İstanbul Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3 şahıs tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b68f4438bfc50ed2389203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye Ece Üner'in Filenin Sultanları'na teşekkürünü konuşuyor Bodrum'da kundakçı alarmı! Yangın çıkartıp denize kaçtı İstanbul'da cinayet gibi kaza: Çarptı, öldürdü, kaçtı, başkasını gönderdi! İstanbul'da buzluktan çıkan vahşette kan donduran ifade Yabancı uyruklular çetesi esnafın kabusu oldu Türkiye'nin ''sarı gelini''nden kötü haber! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''kentsel dönüşüm'' itirafı Günün en garip kazası İstanbul'da kameraya yansıdı Profesörden doğal afetler için dikkat çeken öneri: ''Binaları boyayalım!''