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  4. İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü

İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü

Eminönü’nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi, sahilde oturan inşaat işçisini denize atarak öldürdü.

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