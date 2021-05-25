Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü 25 Mayıs 2021 Salı Saat: 16:01 Eminönü’nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi, sahilde oturan inşaat işçisini denize atarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60acf52a0ed24167c5472aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili belediyede skandal görüntüler: vatandaşlarla dalga geçti Anadolu Ankası Tatbikatı başladı Dünya Türkiye'nin gücünü görecek... Dev tatbikat başladı 110 santim boyundaki İsmail, çocukluk hayaline kavuştu Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez ABD'de askeri uçak düştü AB’den Belarus’a yaptırım kararı Böylesi ilk kez oluyor... Mayıs ayında tamamen kurudu İstanbul'da sokak magandaları iş başında... Şoke eden görüntüler