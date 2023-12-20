Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 11:11 İstanbul Şişli'de çok sayıda esnafa silah zoruyla haraç kesen, esnafın dükkanlarını kurşunlayan çete çökertildi. Çete üyelerinin evinden çelik yelekler ve silahlar ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6582a1992839bac74e0af1c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı İstanbul'da adliyede avukatlara kemik kıran saldırı kamerada Interpol'ün aradığı dolandırıcı Türkiye'de yakalandı Asrın felaketinin yıktığı ilimizdeki gizli servetin hasadı başladı ABD Kongresi İsrail protestosu: 60 gözaltı var Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'u sis yuttu! Göz gözü görmüyor