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  3. 12 Haziran 2017 11:15

İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali

Taksim’de arkadaşlarıyla “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanan genç kızın içler acısı hali kameralara yansıdı. Kendisini ayıltmaya çalışan doktor bir kadının genç kıza söyledikleri ise yürekleri sızlattı.

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