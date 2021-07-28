Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti 28 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 20:20 Türkiye'deki mülteci tartışmaları gündemdeki yerini korurken İstanbul'da askeri üniforma giymiş afganların gruplar halinde dolaştığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610191dabef99f025c1c6343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor Şekil değiştiren UFO kamerada Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı Bilim Kurulu üyesi ''gelmekte olanı'' açıkladı: ''Ya aşı kartı ya da...'' Büyükşen çiftinin cinayet zanlısından olay iddia Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma Herkes merak ediyor: Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı