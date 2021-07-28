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  4. İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti

İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti

Türkiye'deki mülteci tartışmaları gündemdeki yerini korurken İstanbul'da askeri üniforma giymiş afganların gruplar halinde dolaştığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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